Indice Pmi industria in zona euro a 44 punti | peggio delle stime

L'dei responsabili degli acquisti (Purchasing managers' index,) del settore manifatturiero della zona euro di maggio è a 44,6 punti, contro una previsione di 46,2 e i 45,8 punti di aprile. Il ...Rallenta il ritmo di crescita del settore servizi francese. A maggio l', calcolato da Ihs Markit, si e' attestato su 52,8 punti, in calo rispetto ai 54,6 punti di aprile. Si tratta, comunque, di un risultato sopra quota 50 che indica dunque espansione del ...Composito sale leggermente a 54,3 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - A maggio scende l'manifatturiero tedesco mentre sale quello dei servizi. In particolare l'manifatturiero e' sceso da 44,5 a 42,9, toccando il minimo da 36 mesi; l'dei servizi e' salito da ...

++ Indice Pmi industria in zona euro a 44 punti, peggio stime ++ Agenzia ANSA

PARIGI (Reuters) - L'attività imprenditoriale francese si è espansa a maggio al ritmo più lento degli ultimi quattro mesi, secondo un sondaggio pubblicato oggi, a causa della continua contrazione del ...In Europa riflettori anche sui nuovi dati pmi, termometro aggiornato dell'andamento dei settori manifatturieri e dei servizi in Euopa. Il clima di incertezza anche si fa sentire anche in Asia, con gli ...