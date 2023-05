Incendio al centro commerciale | le fiamme avvolgono l' edificio

Un vastoè divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato alcommerciale Le Vele di Desenzano del Garda , in provincia di Brescia. Non si registrano feriti anche perché la ...Un vastoè divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato alcommerciale Le Vele di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Non si registrano feriti anche perché la struttura è ...FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Milano, esplosione eincittà. LE FOTO Il rogo è scoppiato tra via Pier Lombardo e via Vasari. Secondo quanto emerso ...

Un vasto incendio è divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Non si registrano feriti anche perché la ...DESENZANO. Un furioso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, al centro commerciale Le Vele di Desenzano. Le fiamme hanno avvolto parte del complesso e una densa nube nera di fumo si a ...