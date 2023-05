“Incarichi illegittimi” | Corte dei Conti condanna ex sindaco di Marcianise

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel suo ruolo didiavrebbe conferito trea professionisti esterni senza tener conto delle professionalità interne all’ente comunale, con danno erariale quantificato in 30mila euro. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale per la Campania delladei, che hato l’exdiAntonello Velardi a risarcire il danno al Comune di, ritenendo che “glirisultano conferiti illegittimamente sotto plurimi profili”. I fatti oggetto della sentenza delladei, e denunciati da alcuni consiglieri comunali di opposizione, risalgono al 2016, periodo in cui Velardi era alla prima ...

E così, si è verificato che in un caso si è trattato di affidamento di incarico ex novo e non di proroga; in un altro di proroghe per completamento di progettualità esistenti; nell'altro di proroghe ...