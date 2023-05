Inaugurato blocco operatorio San Camillo Rocca | Un’eccellenza

(Di martedì 23 maggio 2023) – Il nuovodell’ospedale San-Forlanini è pronto. Questa mattina la sala ibrida e le nuove sale operatorie del padiglione Lancisi sono state inaugurate dal presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), e dal Dg dell’ospedale, Narciso Mostarda (nella foto). Nel nuovodi 1500 metri quadrati è presente una sala operatoria multifunzionale da 70 metri quadrati che assume contemporaneamente la funzione di sala di diagnostica (radiologica, emodinamica ed interventistica) e di sala chirurgica propriamente detta. La sala ibrida consente la gestione dei pazienti in completa sicurezza, garantendo la possibilità di un approccio multispecialistico con la possibilità di passare in qualsiasi momento da una procedura interventistica ad un intervento aperto senza ...

La struttura si sviluppa su 1500 metri quadri che ospitano 5 sale operatorie e una sala ibrida multifunzionale, dotate delle più moderne tecnologie in ambito sanitario, in grado di assistere casi ad a ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Al San Camillo un nuovo padiglione hi-tech per un accesso a delle cure di ultima generazione. Alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato inaugur ...