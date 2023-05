In Fast X | il cattivo di Jason Momoa si prende gioco della mascolinità tossica del franchise Fast & Furious

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 maggio 2023) ATTENZIONE: questo articolo contiene lievi spoiler suX Tre cose sono certe nella vita: la morte, le tasse e un nuovo film delche in qualche modo, riesce sempre a trovare una strada diversa per raccontare un'altra storia. Un tempo era un semplice poliziesco d'azione sulle corse clandestine di accelerazione a Los Angeles, le famigerate drag racer. Oggi, a vent'anni di distanza dall'uscita del primo film, si è trasformata in quella che è probabilmente la migliore serie di supereroi esistente. Vin Diesel, non è più solo un uomo al volante di un'auto, ma ha assunto le sembianze di una sorta di Cristo macchiato di grasso, resistente a qualsiasi tipo di colpo mortale che guida i suoi seguaci (scusate, la sua famiglia) attraverso le ...