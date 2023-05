In Emilia Romagna oltre 100 comuni alluvionati Oggi il Consiglio dei ministri

In tempi di primavera rinnegata, tra il dramma immane dell'e le frane che mutilano il Cilento , un tuffo a mare è qualcosa di più di un tuffo a mare. Un simbolo di speranza, il segno che è possibile rigenerarsi dopo le sventure. Almeno, così è ...... ha raggiunto questa entità il decreto che il governo si prepara a varare per l'emergenza causata dall'alluvione in. Un pacchetto ancora in definizione, a partire dalle coperture: come ...Sono attese per domani le prime misure del governo per iniziare a fronteggiare l'emergenza maltempo che ha martoriato l'. Una giornata di lavoro per la premier Giorgia Meloni dedicata all'ottimizzazione dei provvedimenti, come annunciato al termine della visita indi domenica, da portare nel Cdm ...

Alluvione Emilia Romagna, ancora allerta meteo per maltempo: le ultime notizie Sky Tg24

Le dighe della Romagna sono state trasformate in un presidio di sicurezza per scongiurare i danni delle piene dei fiumi nelle fasi più critiche… Leggi ...Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Bologna Borgo Panigale alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da assenza di nubi, con una temperatura di 18°C.