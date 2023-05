In 50 anni 12mila disastri climatici e 2 milioni di morti

(Di martedì 23 maggio 2023) Alluvioni, cicloni tropicali, tornado, siccita', in 50gli eventi meteo estremi sono aumentati causando quasi(11.778) e seminato nel mondo oltre duedi vittime per un ...

Alluvioni, cicloni tropicali, tornado, siccita', in 50gli eventi meteo estremi sono aumentati causando quasidisastri (11.778) e seminato nel mondo oltre due milioni di vittime per un costo che ha superato i 4.300 miliardi di dollari

Alluvioni, cicloni tropicali, tornado, siccita', in 50 anni gli eventi meteo estremi sono aumentati causando quasi 12mila disastri (11.778) e seminato nel mondo oltre due milioni di vittime per un ...Il 90% delle vittime nei Paesi in via di sviluppo. Si contano perdite economiche per 4.300 miliardi di dollari. Obiettivo delle Nazioni Unite è garantire l'allarme precoce a tutti per ridurre gli effe ...