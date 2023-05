Immersioni subacquee | itinerari top 10 all’isola d’Elba

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 maggio 2023) Cavalluccio 2 – Foto di Riccardo Burallli – Diving in ElbaLa Perla del Mar Tirreno custodisce una ricca biodiversità sotto la superficie del mare: tantissimi i siti di immersione, per ogni livello di esperienza, da scoprire grazie agli oltre 30 centri per il diving Ben 147 chilometri di costa su acque limpide che custodiscono una biodiversità ricca e variegata a diverse profondità: l’isolaè un vero e proprio paradiso per il diving con tantissimi punti per le, dove ci si può lasciare avvolgere dall’acqua concentrandosi sul respiro e sulle emozioni che solo il mare sa regalare. Le acque dell’Elba sono particolarmente ricche di flora e di fauna già a basse profondità e per questo è affascinante anche per i neofiti che si approcciano a questo sport. Si possono veder nuotare pesci come barracuda, dentici, ricciole, in scenari come le ...