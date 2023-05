“Ilary | ora basta” Cristina Scuccia contro la conduttrice e lo fa senza nascondere Gelo all’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) C’era molta attesa per la partecipazione didei2023. L’ex suora, vincitrice del talent Rai The Voice of Italy ed ex concorrente di Ballando con le stelle, è arrivata in Honduras e pian piano si è aperta raccontando qualcosa della sua vita privata. Ad aprile il sito MowMag, in un articolo a firma della giornalista Grazia Sambruna, aveva anticipato l’outing di uno dei naufraghi dell’Isola dei2023. “Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vedere la nostra scagliare languide occhiate all’indirizzo di un’altra signorina spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta. Stando a quanto ci riferisce una gola profonda ci potrebbe essere ...