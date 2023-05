Ilary Blasi con la fidanzata del figlio Cristian Totti | Melissa Monti nello studio dell’Isola dei Famosi

" voto 9 Con una tutina total black e stivali di colore argento,si conferma la regina del reality. Apre subito la puntata dicendo ad Alvin che l'applauso dall'Italia non è per lui, ...... nell'extended edition del programma, si è visto il naufrago lasciarsi andare a delle dichiarazioni poco carine nei confronti degli altri concorrenti del reality show condotto da. ...All'Isola dei Famosi sono volate scintille tra la conduttricee il suo opinionista, Enrico Papi. Senza dubbio Enrico Papi è in buona parte sprecato in un ruolo che non sia quello di conduttore e all'Isola dei Famosi la conduttricesembra ...

Marco Mazzoli è uno dei concorrenti indiscussi di questa nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Lo speaker de Lo Zoo di 105 non si è mai risparmiato rendendosi sempre protagonista delle dinamiche del g ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...