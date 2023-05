Ilaria Resta nuovo Ceo di Audemars Piguet

(Di martedì 23 maggio 2023) Il marchio svizzero di orologi di lussoannuncia la nomina dinell’incarico di Ceo. L’ex direttrice della divisione Profumeria e Bellezza dello specialista di aromi e fragranze DSM-Firmenich succede a François-Henry Bennahmias, che lascerà l’azienda dopo trent’anni trascorsi al suo interno. Laentra in carica il 1° gennaio del 2024. Prima di entrare in Firmenich nel 2020,ha lavorato per ventidue anni in Procter & Gamble. (Fonte: Fashion Network) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

