Ilaria De Rosa | il racconto della hostess arrestata a Gedda e il giallo del foglio in arabo

(Di martedì 23 maggio 2023) Dice di essere innocente e non si spiega le ragioni del suo arresto. Non si sblocca il caso diDe, ladi 23 anni di Resana, in provincia di Treviso, fermata il 4 maggio a, in Arabia Saudita e rinchiusa in una cella di un carcere. Ieri la giovane è stata visitata in...

De, l'hostess in carcere in Arabia: 'La droga non c'entra'. L'ultimo video: è salita in auto con tre uomini LA REAZIONE La tesi del gesto volontario è sempre stata respinta dai genitori ...... dove da anni vive - e ha messo su famiglia: dall'unione con la scrittriceMacchia è nata ... Samuele Bersani, Diodato, Sangiovanni, Ermal Meta, Ariete, Aiello eChemical'. Cosa vi lega a ...È in un carcere saudita da quasi venti giorni. IeriDe, hostess trevigiana di 23 anni, arrestata all'inizio di maggio, ha incontrato il console italiano Simone Petroni. La giovane è in buone condizioni ed è stato firmato il mandato per ...

Ilaria De Rosa: cosa è successo alla hostess italiana arrestata in Arabia Saudita Today.it

La giovane è stata visitata in carcere dal Console Generale d'Italia: avrebbe riferito di essere totalmente innocente e di non capire bene le ragioni della sua detenzione. La madre: "Non ha mai fatto ...È in un carcere saudita da quasi venti giorni. Ieri Ilaria De Rosa, hostess trevigiana di 23 anni, arrestata all'inizio di maggio, ha incontrato il console italiano Simone Petroni.