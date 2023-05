“Il vino nuoce alla salute” | in Irlanda l’etichetta sugli alcolici è legge | l’Italia protesta

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023) “Il consumo di alcol provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori mortali sono direttamente collegati” sono le etichette che saranno presenti su, birra e liquori in vendita in. Dublino è la prima Capitale al mondo ad imporre informazioni circa i rischi sanitari collegati al consumo di alcune bevande, nonostante le perplessità sollevate da diversi Paesi partner commerciali e da numerose associazioni di categoria europee e nazionali. La norma è stata notificata a giugno a Bruxelles, che – con il periodo di moratoria che è scaduto a fine dicembre 2022 – ha dato il via libera alle autorità nazionali per rendere effettivo il provvedimento. Il benestare dell’Ue aveva suscitato la reazione contraria – su tutti – di Italia, Francia e Spagna, che temono possa essere un ostacolo al mercato interno. Lasi applicherà dopo un ...