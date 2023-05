Il Valencia di Baraja si salva coi 'ragazzini terribili' | da Mamardashvili a Guerra e Lopez | tutti i gioielli

Carlo Ancelotti (LaPresse) - calciomercato.itOltre ad Ancelotti, anche il tecnico delsi è soffermato sull'episodio: "L'espulsione per Vinicius è corretta e il suo comportamento dopo ...Il primo e il terzo canterani appena lanciati da. Ed è proprio stato Diego Lopez, che fino a un mese fa giocava in quarta serie colMestalla, ad aprire la gara al 33' con un destro in ...Nella prima gara del pomeriggio, vittoria fondamentale in ottica salvezza per il: Kluivert e Mari mandano ko il Celta Vigo e portano la squadra di Rubena +3 sulla zona retrocessione.

Tutti contro tutti durante Valencia-Real Madrid, partita vinta dalla squadra di casa che è molto più vicina alla salvezza.Rubén Baraja, allenatore del Valencia, ha commentato l'episodio dell'insulto razziale rivolto a Vinicius durante la partita tra Valencia e Real Madrid al Mestalla nel maggio 2023.