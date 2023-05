Il Texas obbliga a esporre i Dieci Comandamenti in classe “Stop a barriere tra religione e Stato”

(Di martedì 23 maggio 2023) All’inizio di quest’anno, l’Idaho e il Kentucky hanno approvato leggi che autorizzano gli insegnanti e i dipendenti delle scuole pubbliche a pregare davanti o con gli studenti mentre sono in servizio. E ora anche ilsi appresta a introdurre una misura, e non si tratta della prima, per introdurre nelle scuole sempre più elementi religiosi. Dopo la norma già approvata che consente a cappellani non certificati di svolgere il ruolo di counselor nelle scuole primarie e secondarie, è al voto un provvedimento perre tutte le scuole dellorepubblicano governato da Greg Abbott adin aula. E che vengano esposti, a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico, in ognie scritti con “caratteri tipografici e grandezza ...

"I genitori dovrebbero essere in grado di decidere quali materiali religiosi i loro figli dovrebbero imparare, non la (legislatura del)", ha detto l' American Civil Liberties Union of, "..."I genitori dovrebbero essere in grado di decidere quali materiali religiosi i loro figli dovrebbero imparare, non la (legislatura del)", ha detto l' American Civil Liberties Union of, "...