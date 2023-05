Il sogno Milinkovic e i nomi per la punta | mercato Milan | le ultime di oggi

... il Sergente giusto per il Diavolo: tentativo Milan Secondo quanto riportato dall'edizione quotidiana de La Gazzetta dello Sport , il Milan potrebbe accarezzare il- Savic nel pieno ...Il Milan a centrocampo cambierà alcuni interpreti e ilper rinforzare il reparto èSavic Il Milan a centrocampo cambierà alcuni interpreti e ilper rinforzare il reparto èSavic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta ...Sicuramente,sulla carta non è il classico acquisto di RedBird: ha 28 anni, un costo comunque importante e un ingaggio che sarebbe inevitabilmente tra i più alti della squadra. Leggi anche ...

Pioli individua il regalo in caso di Champions League: sogno Milinkovic-Savic 90min IT

Il weekend di Serie A si è chiuso con il botto e il doppio schiaffo alla Juventus. Prima la penalizzazione di 10 punti, poi il 4-1 subito a Empoli. Nelle zone alte, inoltre, la Roma pareggia in casa c ...Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio, sarebbe il sogno di Stefano Pioli per la mediana rossonera ...