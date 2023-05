Il sindaco Manfredi sulla lite in via Duomo | “Vigile ha agito per legittima difesa”

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non conosco i dettagli ma da quanto mi è stato riferito c’è stata un’aggressione molto violenta con una spranga di ferro che ha ferito in maniera significativa il nostro agente. Il senza fissa dimora stava continuando nell’aggressione e lui si è difeso. Quindi è unae noi dobbiamo tutelare i nostri uomini delle forze dell’ordine e della polizia municipale che più di una volta sono stati aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni”. Lo ha detto ildi Napoli, Gaetano, commentando l’aggressione di un agente della polizia municipale in viada parte di un clochard a sua volta ferito dall’agente.ha riferito che nelle prossime ore si recherà in visita all’agente ricoverato all’Ospedale del Mare. L'articolo ...

A fare gli onori di casa il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera, ilPaolo ... "È anche la prima volta " ha dichiarato il presidente Francesco" che siamo attenzionati ...Includeremo tra gli altri progetti, come richiesta del, il restauro del Maschio Angioino che si è degradato dopo interventi di anni fa. Lavoriamo per accrescere il valore della ...Aspettando l'incontro tra ildi Napoli Gaetano, presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, e i lavoratori del Massimo in programma domani, al San Carlo continua a trionfare la musica. L'assenza dell'...

Il Sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessore ai Giovani Chiara ... Terronian Magazine

Un giovane senza fissa dimora, presumibilmente di origine nordafricana, invitato ad alzarsi per consentire la pulizia dei luoghi, si è opposto ed ha colpito al volto, con una paletto di ferro che nasc ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Aggressione questa mattina, 23 maggio, in via Duomo, ai danni di un agente dell’Unità di Polizia Locale TESM, Tutela Emergenze Social ...