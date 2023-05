Il senno di prima Contro la sigaretta in bocca a dieci anni … e per sempre

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 maggio 2023) Potete in tutta tranquillità evitare di leggere queste righe. Sono scritte da uno che, dopo le prime e ultime tre sigarette trasgressive al termine del liceo, cinquedopo ha cominciato a fumare solo e soltanto sigari toscani e ha continuato a farlo fino ad oggi che ha superato da tempo gli ottant’. Sono quindi del tutto inattendibile se intendo rivolgermi ai giovani per invitarli ad evitare di cadere nella dipendenza – perché tale è – da un vizio non privo di seri pericoli per la salute. Leggi anche › Il libro per smettere di fumare (senza ingrassare) › Laelettronica non serve a smettere di fumare: i risultati di un nuovo studio ...