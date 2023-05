Il pugile Alessio Lorusso perde il titolo europeo ma sul ring chiede alla fidanzata di sposarlo

IlbrianzoloLorusso ha vissuto una serata incredibile nonostante la sconfitta nel titolo europeo dei pesi gallo . Sconfitto dal britannico Thomas Essomba durante l'incontro disputato all' ...IlbrianzoloLorusso ha perso il titolo europeo dei pesi gallo, che deteneva, essendo stato sconfitto dal britannico Thomas Essomba nel match disputato sul ring dell'Arena di Monza, ...... ma è stata un match complicato sin dall'inizio, sempre in salita, al cospetto di undi scuola britannica, ossessivo, fastidioso ma efficace. Al contrario,non si è mai raccapezzato ...

Alessio Lorusso, il ritorno del pugile tatuato: "Piaccio ai bambini e mi batto per il sociale. Difendo l'Euro… la Repubblica

Una serata dalle emozioni fortissime quella vissuta da Alessio Lorusso. Una di quelle occasioni in cui ti hanno appena tolto qualcosa che avresti meritato e tu subito fai in modo di riempire quel vuot ...Monza. Il pugile brianzolo Alessio Lorusso, dopo l'ultimo match in cui è uscito sconfitto perdendo il titolo europeo (ve ne abbiamo parlato qui), si è inginocchiato. Ma non per la disperazione di aver ...