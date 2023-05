Il pianeta preistorico 2 | la recensione | Nuovi dinosauri | nuovi ambienti | nuove sfide

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 maggio 2023) Lade Il2, seconda stagione della serie Apple TV+ che ci porta nel mondo deicon piglio documentaristico e un'attenzione alla realtà scientifica valorizzata da una sontuosa CGI. In catalogo, per cinque serate, dal 22 maggio 2023. Li abbiamo amati tutti da bambini, molti di noi li amano anche da adulti. Parliamo dei, quei magnifici animali che hanno popolato il nostronel passato e che restano tra noi ancora oggi, almeno per il loro ramo aviano che ha portato ai moderni uccelli. Per questo aspettavamo di scrivere questade Il2 con impazienza e gioia, per dare spazio e risalto a una produzione che non è degna di nota solo perché mette questi ...