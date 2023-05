Il personale sanitario a mezzo servizio

Leggi su panorama

(Di martedì 23 maggio 2023) In Italia circa il 10% delnelle regioni lavora a, ossia non è in grado di svolgere quanto previsto dal suo contratto di lavoro perché ha delle “limitazioni alle mansioni” per cui può occuparsi solo parzialmente del lavoro per cui è retribuito. Limitazioni dovute a delle inidoneità che gli impediscono ad esempio di coprire turni notturni, di mobilitare dei carichi, di lavorare in determinati reparti o essere reperibili. Lavoratori con contratti a tempo indeterminato che per assurdo sulla carta valgono come gli altri a livello di forza lavorativa dando in questo modo un quadro falsato dela disposizione delle regioni che si ripercuote inevitabilmente sulla funzionalità di Asl e Aziende ospedaliere. Infatti questa tipologia di ...