Il patto tra Renzi e Calenda per le elezioni europee

(Di martedì 23 maggio 2023) Il divorzio definitivo tra Azione e Italia viva, quello che fu il Terzo polo, dopo settimane di insulti e polemiche sembra essere rimandato. «Alle, quando ci sarà da decidere parleremo con tutti», ha detto Carloieri entrando al Senato prima del chiarimento con gli alleati. È il segno che l’accordo è stato raggiunto. «Faremo tutto in assoluta autonomia, ache quelli con cui dovremo fare la lista non avranno avuto comportamenti ostili. Sto andando a fare una riunione con loro». «Si potrà ricostruire un clima di fiducia con?», gli chiedono i giornalisti assiepati. E lui risponde: «Nella vita è tutto possibile, andiamo a sentire». Come racconta il Corriere, a fare da regista della tregua nel Terzo polo c’è Raffaella Paita,ana doc ma capogruppo al Senato di Azione-Italia ...

... affinché possa riprendere il lavoro di leale collaborazionei due partiti a livello ... Un, seppur fragile, siglato in extremis, anche per evitare una figuraccia. Domani Calenda e Renzi si ...... inoltre, che 'la Papua Nuova Guinea non ha nemici, ma deve essere preparata', citando il caso di una disputa territoriale, come quelloRussia e Ucraina. Prima che entri in vigore, il- ...Cos'è unfiduciario Unfiduciario è un impegnodue parti in cui una si impegna a trasferire un bene all'altra in futuro, a determinate condizioni. Questopuò essere espresso ...

Patto tra Basilicata e Lombardia: sostegno a Maratea nell’Unesco Il Sole 24 ORE

Nell’ambito del protocollo d’intesa a livello nazionale tra i Carabinieri e l’Enel si è svolta al Comando Provinciale di Lucca, una riunione in tema di security aziendale e tutela dell’ambiente e del ...La firma del gemellaggio tra le Sindache Mazzia e Parisi e il rinnovo del patto di amicizia con il Comune di Romentino sono avvenuti in occasione del 60esimo anniversario dello stemma e del gonfalone ...