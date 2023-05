“IL PANINO PERFETTO” DA MARTEDÌ 30 MAGGIO ALLE 22 | 00 E IN STREAMING SU DISCOVERY+

Leggi su citypescara

(Di martedì 23 maggio 2023) Lui, musicista con 20 anni di esperienza in televisione, ha l’ossessione per il buon cibo, non si definisce chef bensì paninaro per scelta. Ama definirsi l’ignorante gourmet, perché dentro di lui vivono due anime: una rustica, ignorante, e l’altra dolcemente perfezionista dal gusto raffinato. Lei, giovane aspirante attrice, dall’animo raffinato, durante questa avventura, attraverso i sapori e i profumi del sud Italia, scoprirà di non essere poi così diversa dal padre. Nel loro viaggio a bordo di un veicolo elettrico si immergeranno tra le bellezze artistiche e paesaggistiche, nei mercati, tra la gente del luogo. Incontreranno esperti ciceroni che li guideranno alla conoscenza degli ingredienti di eccellenza, delle caratteristiche del territorio, tra le filiere di primissima scelta, come il pomodorino del piennolo del Vesuvio, la ricotta di Piana degli albanesi, il carciofo di ...