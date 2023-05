Il numero uno di Boeing | “I carburanti ecologici? Per l’industria aerea non saranno mai convenienti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Si fa presto a dire biofuel. Sulla possibilità di riuscire davvero a produrreper aerei poco inquinanti è piovuta oggi una doppia doccia gelata. Dave Calhoun, amministratore delegato del colosso statunitense, ha avvisato che questo tipo di combustibili non avranno mai un prezzo compatibile con le esigenze del trasporto aereo così come lo conosciamo. L’incremento della quantità prodotta ne ridurrà il costo unitario che però, spiega Calhoun, non eguaglierà mai quello del tradizionale cherosene ottenuto dal petrolio. I cosiddetti Saf (per l’aviazione sostenibile) sono prodotti usando materiali di scarto di varia provenienza, come oli da cucina usati, grassi animali, oli da colture in terreni marginali, rifiuti urbani e residui agroalimentari o agroforestali. Al momento sono l’unica alternativa già disponibile ...