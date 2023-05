Il Nottingham Forrest pesca nel Monza

Sul giocatore e' forte l'interesse di un club di Premier League come ilI 'Gunners' di Arteta sono stati difatti superati 1 a 0 (rete di Awoniyi) dalche, grazie a questo successo ha certificato la salvezza. Domani gli azzurri di Manchester avranno, ...Nelle ultime 6 partite, il Chelsea ha perso 4 volte prima di trovare la vittoria in trasferta contro il Bornemouth e di essere fermato nuovamente in casa per 2 a 2 dalin EPL. In ...

Nottingham Forest, interesse per Di Gregorio del Monza GianlucaDiMarzio.com

Dalla Premier League arrivano interessamenti per il portiere del Monza Di Gregorio. Lo riporta Sky Sport, secondo il quale c’è già stato un primo sondaggio da parte del Nottingham Forrest.Il Manchester è già campione d'Inghilterra, il Brighton di Roberto De Zerbi è matematicamente in Europa: sarà spettacolo