Il nonno sta soffocando | nipotino lo salva con la manovra di Heimlich imparata a scuola

(Di martedì 23 maggio 2023) Grazie a quanto imparato adurante le lezioni di primo soccorso, un bambino di Castelmassa , in provincia di Rovigo , è riuscito are ilche stava. Alla vista dell'anziano...

IlRe Husayn aveva nominato come suo successore il fratello Hasan ma, poco prima di morire, ... È stata Rania a sgretolare questo "muro" grazie alla sua immagine e il figlio Hussein...Oggi Michele De Pascaleaffrontando senza sosta l'alluvione che ha colpito il suo territorio. ... "Mentre prima i comunisti come mioabbracciavano l'innovazione per bonificare, spaccandosi la ...Ilper soffocare per un boccone di traverso: nipotino eroe gli salva la vita con la manovra di Heimlich Batteria esplosa Il malcapitato, scrive AnconaToday, nel momento dell'incidente si ...

Il nonno sta per soffocare per un boccone di traverso: nipotino eroe gli salva la vita con la manovra di Heiml leggo.it

Agenzia Incidente stradale a Vigevano, nel Pavese. La piccola è grave – Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito alle ferite riportate in un… Leggi ...Una storia che ha dell’incredibile ma che è realmente accaduta nel comune di Monza in Lombardia. Un uomo di 67 anni brianzolo è finito in carcere, in ...