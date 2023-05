Il Napoli sogna Berardi per il post-Lozano | il messicano vuole la Premier

Che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport',Sergej Milinkovic - Savic per la prossima ... Infine non tramonta Kamada, per il quale potrebbe preannunciarsi un duello col: il giapponese è ...... 14 anni fa al Dall'Ara contro il Torino , 25 anni fa in trasferta a. In tutto questo tempo ... è altrettanto vero che ora il popolo rossoblùla possibilità di andare in Europa . Se così ...Domenica alle ore 15, infatti, al Renato Dall'Ara sbarcherà ildi Luciano Spalletti e all'ombra della Torre di Maratona sigià l'ennesimo scalpo prestigioso di una stagione indubbiamente ...

Addio Spalletti Il Napoli sogna un top allenatore mondiale Calcio in Pillole

Il Napoli batte anche l'Inter: in gol Anguissa, il capitano ed un Gaetano in lacrime. Spalletti, parole di addio a fine partita ...Si fa largo l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, ma spunta un ostacolo non di poco conto ...