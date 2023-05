Il Napoli ha fissato la cifra per la cessione di Osimhen

Sale a quota 7 un Antonio Conte 2.0, mentre un possibile approdo in bianconero di Luciano Spalletti, in rotta con il, èa 12. Più lontani Roberto De Zerbi, a 33, e il sogno Pep ...Come riporta Agipronews, sale a quota 7 un Antonio Conte 2.0, mentre un possibile approdo in bianconero di Luciano Spalletti, in rotta con il, èa 12. Più lontani Roberto De Zerbi, a ......hanno chiesto di rivolgere le loro domande al perito in un'altra udienza che il giudice ha... Il perito nominato dalla Corte di Assise diesclude 'del tutto la sua capacità di intendere e ...

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli: fissato il budget, tutti i ... Money.it

Il Napoli vuole tenersi stretto Osimhen, ma di fronte a un’offerta da 120 milioni di euro il presidente De Laurentiis valuterà la cessione.Momenti di paura proprio davanti al Duomo di Napoli. Un senza fissa dimora di origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato ...