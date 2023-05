(Di martedì 23 maggio 2023) "Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni (Chiara, ndr), il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietàscelta che si ...

Lo affermano i membridella Commissione Antimafia. "Le polemiche di questi giorni sulla presidenza della commissione Antimafia rischiano di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'...Gli atti della commissione sono nella storia del lavoro investigativole mafie. Per ilè dunque irrinunciabile che per la presidenza venga indicata una figura che interpreti lo spirito ...Barricate di Pd ela commissione d'inchiesta sul Covid: chi difendono 'Io - evidenzia ancora Lollobrigida - ascolto sempre con deferenza le parole del presidente della Repubblica, come ...

Il M5s contro Colosimo alla presidenza dell'Antimafia Agenzia ANSA

Dall’altra il 63enne avvocato Roberto Fusco, pentastellato, espressione di un’alleanza imperniata su Pd e M5S. Il primo turno si è chiuso col vantaggio di Marchionna, 44% dei voti, contro il 33,3 ..."Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni (Chiara Colosimo, ndr), il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si v ...