(Di martedì 23 maggio 2023) E se tutta questa era geologica del pallone, dominata dal Manchester City e dai club che si muovono finanziariamente travalicando la sottile linea di separazione tra legale e fraudolento, non fosse altro che un abbaglio? Una parentesi della storia, su cui un giorno metteremo un asterisco? Illa paragona aglideiin poliuretano nel, con i record mondiali battuti a pioggia. Tra gli esempi di questo doping-non doping Jonathan Liew ci mette anche la Juventus, la cui “era del dominio è stata apparentemente evocata dal nulla, sulla base di false valutazioni dei suoi giocatori”. Alla stregua dei “regimi che finanziano City, Newcastle, Paris Saint-Germain e forse il prossimo Manchester United: autocrazie che non credono nello stato di diritto ma solo nel diritto di ottenere ciò che vogliono“. Il ...

Ed è il punto che sceglie di sottolineare il. Il passo successivo che ilfinora non è stato in grado di compiere. La protesta impetuosa, ferma, di due protagonisti enormi : uno degli ...Casadei ha iniziato a giocare aa Cervia prima di passare al Cesena e trasferirsi nel 2018 ... Nell'ottobre 2021, è stato incluso nell'elenco annuale 'Next Generation' di The,e l'anno ......27/02/2023 - campionato diserie A / Hellas Verona - Fiorentina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Vincenzo Italiano Non lo scrive mai, direttamente. Ma Nicky Bandini sul...

Il Guardian: «Il calcio nell'era dell'imbroglio, è falsato come il nuoto negli anni dei costumoni» - ilNapolista IlNapolista

Il romagnolo classe 2003 tra i protagonisti del successo degli azzurrini contro il Brasile. Marotta scelse di sacrificarlo per non dover vendere Skriniar, che ...I festeggiamenti del Manchester City all'Etihad Stadium per la vittoria della Premier League non sono andati giù al Guardian, che tramite un editoriale del giornalista Jonathan Liew ha criticato il cl ...