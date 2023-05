Il governo stanzia 2 miliardi per ripartire. Niente tasse fino ad agosto

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilmette subito duesul tavolo per i primi interventi in Emilia Romagna . Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per il decreto alluvione. Il primo step è l'...

Ilmette subito due miliardi sul tavolo per i primi interventi in Emilia Romagna . Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per il decreto alluvione. Il primo step è l'...'Grazie a tutti i ministri e ai componenti del. Grazie a Meloni per essere venuta poche ore fa nella nostra terra colpita e ferita, esattamente come lo fu 11 anni fa con il terremoto', ha ...

Alluvione, il Governo stanzia 2 mld. Meloni: Cifra mai vista per un ... Il Denaro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonc ...