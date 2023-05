“Il governo ignora la crisi climatica” Fango contro il Senato | parlano gli eco-teppisti | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 maggio 2023) Questa mattina verso le 10:15, undici cittadini e cittadine di Ultima Generazione hanno bagnato con dell'acqua la facciata di palazzo Madama. Nel mentre un altro gruppo ha sversato delvicino al portone e due attiviste si sono versate iladdosso.- riferisce l'ufficio stampa degli stessi attivisti - come quello che ha travolto l'Emilia-Romagna a seguito della devastante alluvione, a testimoniare in questo modo la vulnerabilità che tutte e tutti noi abbiamo nei confronti dellae agli eventi estremi a questa correlati. L'azione è durata qualche minuto. Le Forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, e in poco tempo hanno portato via i presenti. “Le testimonianze video evidenziano una risposta sempre più violenta delle forze dell'ordine a danno degli attivisti, ...