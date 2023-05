Il Governo e Bonaccini lavorano. La Schlein è scomparsa

Leggi su panorama

(Di martedì 23 maggio 2023) C’è una cosa, ed una sola, che dimostra in maniera chiara e senza equivoci il buon lavoro di un: la mancanza di critiche. Bene. In questa tragedia che è stata l’ondata di maltempo caduta sull’Emilia Romagna non troverete alcun politico dell’opposizione criticare o attaccare l’esecutivo in carica. Non è infatti di Giorgia Meloni la colpa per le mancate opere fatte in questi ultimi 20 anni; e, soprattutto quanto fatto dall’inizio dell’emergenza ad oggi non solo è senza errori ma potremmo dire che meriterebbe fragorosi applausi. Sia per il «cosa» che per il «come». Partiamo dal cosa, dall’ultimo decreto. Sentir parlare di due mld di euro messi a disposizione fa spavento (fosse solo per il fatto che ieri la cifra circolante negli ambienti giornalistici era di 100 milioni: briciole…); sentire poi che tutto questo sforzo avviene in un periodo di casse vuote dello ...