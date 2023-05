(Di martedì 23 maggio 2023) Conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Cdm, nel corso della quale è stato dato via libera al dl alluvioni con le misure per fronteggiare l’emergenza

Il governo approva il decreto legge sull’emergenza maltempo. Meloni: «Oltre 2 miliardi per le zone colpite» Corriere della Sera

Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per le popolazioni colpite dall’ alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Il governo ha approvato un decreto legge contenente “interventi ...Roma, 23 mag. (askanews) – “Grazie per essere venuta poche ore fa nella nostra terra colpita e ferita”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini durante l’incontro con la ...