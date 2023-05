(Di martedì 23 maggio 2023) Il FVG, ossia la Regione Friuli Venezia Giulia,PMI: ha, infatti, annunciato un bando per la concessione di contributi a, per un importo complessivo di 20di, con la finalità di sostenere progetti di investimento produttivo nelle imprese che valorizzino lo sviluppo della tecnologia e l’innovazione. “Questo bando – ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini – arriva dopo una serie di altre misure che negli ultimi cinque anni hanno sfiorato il valore di 2 miliardi die il suo obiettivo è favorire i processi di transizionedelle Pmi e degli studi professionali del territorio aumentandone la competitività e generando benefiche ricadute ...

Siad attrarre sul territorio un turismo di viaggi brevi , fatto anche in piccoli gruppi, ben ... TEMI: cittĂ del vinonotizie friuli turismo friuil turismo friuli vandemmiare vendemmia ...... vede un' ampia partecipazione pubblico e privata ea rivitalizzare i nostri centri . L'... Camera di Commercio Pordenone - Udine, Banca Ter Credito Cooperativo- SocietĂ cooperativa e D. E. S.... l'Electrolux, con Alberto Azzano; la Cosef, con Alan Valentino, e la societĂ Pietro Fiorentini ... chea diffondere nel Triveneto i benefici delle tecnologie digitali grazie alle risorse del ...

Il FVG punta tutto sulle PMI: 20 milioni di euro per la trasformazione digitale a fondo perduto | F-Mag F-Mag

Dalle lussuose aree VIP, con tanto di idromassaggio, a quelle dog-friendly, fino al lidi “formato famiglia”, sport acquatici e miniclub. La Florida d’Italia offre tante occasioni per una vacanza di so ...La nostra è la prima regione in Italia con un progetto di vendemmia turistica didattica. Nell'articolo le informazioni su come fare ...