Il Cristo Redentore di Rio si ' spegne' contro gli attacchi razzisti a Vinicius

Leggi su agi

(Di martedì 23 maggio 2023) AGi - "Nero e imponente. Così è il. Un'azione di solidarietà che mi commuove": questo il commento diJr. sui social alla scelta dire per un'ora l'illuminazione alla statua iconica dela Rio de Janeiro, sulla collina del Corcovado, in solidarieta' con il 22enne attaccante carioca del Real Madrid vittima di insultiin Spagna. "Voglio, soprattutto, ispirare e portare più luce alla nostra lotta", ha aggiunto. Ilè rimasto al buio tra le 18 e le 19 come "simbolo della lotta collettivail razzismo e in solidarietà cone tutti coloro che subiscono pregiudizi in tutto il mondo", ha fatto sapere il santuario. Il Brasile ...