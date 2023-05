Il Cristo Redentore di Rio si ' spegne' contro gli attacchi razzisti a Vinicius

(Di martedì 23 maggio 2023) AGi - "Nero e imponente. Così è il. Un'azione di solidarietà che mi commuove": questo il commento diJr. sui social alla scelta dire per un'ora l'illuminazione alla statua iconica dela Rio de Janeiro, sulla collina del Corcovado, in solidarieta' con il 22enne attaccante carioca del Real Madrid vittima di insultiin Spagna. "Voglio, soprattutto, ispirare e portare più luce alla nostra lotta", ha aggiunto. Ilè rimasto al buio tra le 18 e le 19 come "simbolo della lotta collettivail razzismo e in solidarietà cone tutti coloro che subiscono pregiudizi in tutto il mondo", ha fatto sapere il santuario. Il Brasile ...

Lunedì, le luci sono state spente sulla statua deldi Rio de Janeiro per un'ora a sostegno di Vinicius. Nella stessa giornata il Real Madrid ha presentato una denuncia per crimini d'...Oscurata una della sette meraviglie del mondo moderno, ildi Rio de Janeiro, in Brasile . Le luci che illuminano la statua alta più di settecento metri si sono spente per esprimere solidarietà a Vin ícius Junior , il giocatore del Real ...Oscurata una della sette meraviglie del mondo moderno, ildi Rio de Janeiro, in Brasile . Le luci che illuminano la statua alta più di settecento metri si sono spente per esprimere solidarietà a Vin ícius Junior , il giocatore del Real ...

Dopo gli insulti a Vinicius a Rio si spegne il Cristo Redentore Corriere della Sera

(Adnkronos) – Sette persone sono state arrestate in Spagna in relazione a due episodi di razzismo contro Vinicius, attaccante brasiliano del Real Madrid. La polizia spagnola ha spiegato che tre arrest ...Il caso si sposta dal campo alla diplomazia: Lula protesta con la Spagna e chiede «misure serie». Il premier Sánchez: nessuna tolleranza ...