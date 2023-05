Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro si spegne per Vinicius

(Di martedì 23 maggio 2023) In solidarietà con l'attaccante brasiliano del Real MadridJunior, ildi Rio desi è spento per un'ora. La giustizia spagnola ha aperto un'inchiesta, all'indomani dei ...

In solidarietà con l'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius Junior, ildi Rio de Janeiro si è spento per un'ora. La giustizia spagnola ha aperto un'inchiesta, all'indomani dei nuovi insulti pronunciati contro Vinicius, durante la partita del campionato ...Poi il brasiliano viene espulso Reazione Vinicius Sui social lo stesso Vinicius ha postato la foto deldi Rio de Janeiro spento per un'ora, alle 18 locali, in segno di solidarietà ...AGi - 'Nero e imponente. Così è il. Un'azione di solidarietà che mi commuove': questo il commento di Vinicius Jr. sui social alla scelta di spegnere per un'ora l'illuminazione alla statua iconica del...

Caso razzismo Vinicius, in Brasile Cristo Redentore spento per solidarietà Tuttosport

Il 22enne del Real Madrid ha espresse sui social la sua emozione per il gesto di solidarietà: "So che la maggioranza delle persone è brava gente e io non mollo" ...