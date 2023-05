2023 - 05 - 23 11:44:48: preoccupati per infiltrazioni a Belgorod Ilè '' per 'le infiltrazioni di sabotatori ucraini' nella provincia di Belgorod. Lo ha detto il ...Ilè "" per "le infiltrazioni di sabotatori ucraini" nella provincia di Belgorod. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass. .23 mag 11:40 Il" per l'incursione a Belgorod Ilè '' per 'le infiltrazioni di sabotatori ucraini' nella provincia di Belgorod. Lo ha detto il portavoce ...

Il Cremlino 'preoccupato' per l'incursione a Belgorod Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 454. Il governatore di Belgorod: "Regione russa attaccata dai droni: non ci sono vittime né feriti". I partigiani russi contro Putin: "Basta dittatura, noi abbiam ...