Joaovince la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2023 (Sabbio Chiese - Monte Bondone): il commento del vicedirettore Pier Bergonzi, in studio con Giacomo ...Primos Roglic non è al massimo, Geraint Thomas è in condizione ed è un maestro di strategia mentre Joaoha, fiato e gambe per giocarsela fino alla fine. Nonostante una bella ......di, sul tratto in pavé, e uno di Thomas in discesa verso l'arrivo. Con gli altri, di fatto, rimasti sulle loro ruote. Anche in questo caso la vittoria è andata a chi ha avuto ildi ...

Il coraggio di Almeida: adesso è una corsa a tre Gazzetta

Il Monte Bondone spacca in due il Giro. Anche se la lotta per il Trofeo Senza Fine resta più che mai aperta, con tre corridori racchiusi in trenta secondi.Il Giro d’Italia entra nel vivo con l’ultima settimana e nella tappa di oggi non sono mancate gli attacchi e le sorprese. Joao Almeida (UAE Team Emirates) ha vinto la 16a tappa del Giro 2023, la Sabbi ...