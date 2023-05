(Di martedì 23 maggio 2023) Il 18 maggio 2023 Stefano Massini, ospite abitualetrasmissione Piazzapulita, ha aperto il suo consueto monologo facendo riferimento all’alluvione in Emilia-Romagna con quella che lui ha definito “una antica fiaba cinese”, fiaba che ha riassunto così: Si racconta che c’era un cavaliere che arrivò davanti a un castello, era una serata tenebrosa, bussò al castello e chiese rifugio. Aprì una giovane principessa che lo accolse e gli spiegò che quello era il castello del Signore delle Piogge, cioè suo padre aveva un cavallo magico e su richiesta degli Dei egli andava sopra le nuvole e da un secchio spargeva l’acqua per far piovere. A questo giovane cavaliere venne in mente che le terre da cui proveniva, le terre che erano intorno ai luoghi in cui era nato, erano terre molto aride, siccitose, dove non pioveva da molto tempo e allora si impadronì del cavallo magico e ...

Ecco perché parlano diproprio ora,devono nascondere cosa è successo alla diga'. ' 'Loro' decidono di far chiudere le Dighe, per creare l'emergenza siccità. 'Loro' decidono di far ...LA STORIA DEL '' COME ARMA - USATO GIÀ NEL 1954 SHARE ON: Maria Heibel - 22 Maggio 2023 Il tempo come arma ESTRATTRO di The Unrealized History of Weaponized Weather Le condizioni meteorologiche sono ...... confondendo le cosiddette ' scie chimiche ' con le tecniche (ampiamente conosciute e utilizzate , letteralmente, alla luce del sole dagli anni '50 ) dell'inseminazione delle nuvole , o...

Il cloud seeding e il Dio della pioggia Butac

Scientists have also experimented with seeding the atmosphere with artificially-introduced ... "When we went through the cloud, ice formed on us," he said.GEORGE TOWN: A second cloud seeding is still needed to raise water levels at the dams despite rainfall over the past few days, says Zairil Khir Johari. The Penang infrastructure and transport ...