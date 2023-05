Il Cdm approva il decreto per l' Emilia Romagna Meloni | Sono prime importanti risposte

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri hato illeggecon gli aiuti per le zone colpite dall'alluvione. Le misurestate presentate da Giorgiainsieme al presidente della regione Stefano Bonaccini, che la premier ha incontrato al termine del Cdm insieme ai rappresentanti delle parti sociali e imprenditoriali del territorio. Si tratta di due provvedimenti: uno che estende lo stato di emergenza in tutti i comuni colpiti nella seconda ondata di maltempo e l'altro che stanzia risorse e avvia interventi di sostegno.

"La siccità che per 17 mesi consecutivi ha colpito l'Italia, segnando il record degli ultimi 220 anni, è un problema che, anche considerate le precipitazioni degli ultimi giorni, resta per il Nord Ita ...Conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Cdm, nel corso della quale è stato dato via libera al dl alluvioni, con le misure per fronteggiare l’emergenza maltempo ...