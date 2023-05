Il ' caso Jj4' | dall' uccisione del runner alla decisione del Tar

Leggi su agi

(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Sono trascorsi 48 giorni da quando Andrea Papi è stato ferito a morte'orsa 'Jj4' nei boschi sopra l'abitato di Caldes in Val di Sole, in provincia di Trento. Il primo decesso causato da un orso in Italia da oltre un secolo ha destato incredulità ma anche rabbia tra la comunità di montagna a conoscenza della presenza degli orsi in quella zona del Trentino. Tante e accese sono state le critiche avanzate dagli animalisti - da Lav Italia all'Oipa passando da Enpa, Leal e Leidaa - nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, con il presidente Maurizio Fugatti che, nel cercare di risolvere l'indubbia e annosa questione, è ricorso a ordinanze e decreti di abbattimento degli esemplari considerati 'problematici', ovvero dell'orsa 'Jj4' e dell'orso 'Mj5'. Quest'ultimo animale è ancora in libertà ma è ritenuto responsabile del ferimento di un escursionista in Val ...