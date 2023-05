(Di martedì 23 maggio 2023) A piccoli passi, in finale diè arrivata anche ladi Vincenzono. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 24 maggio, alle 21.00 quando allo stadio Olimpico di Roma i toscani sfideranno l’Inter. La Viola ha eliminato di misura una Sampdoria ancora viva agli ottavi di finale grazie ad una rete di Antonin Barak. Quindi è stata la volta del Torino: un 2-1 firmato Luka Jovic e Jonathan Ikoné, prima che Yann Karamoh firmasse il golbandiera granata. In semifinale, anziché trovarsi di fronte Napoli o Roma, come nelle previsioni, laha sfidato la Cremonese rivelazione del torneo. I toscani, però, hanno chiuso ogni discorso qualificazione già all’andata, vincendo comodamente 2-0 a Cremona (a segno Arthur Cabral e Nico Gonzalez). Al ritorno ...

Il cammino della Fiorentina in Coppa Italia: il tabellone favorevole contro due "retrocesse" OA Sport

