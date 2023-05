Il Benevento è ripartito | metà squadra ai saluti | l’altra metà valutata per permanenza o addio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’era Marcello Carli è ufficialmente cominciata. Nonostante manchi ancora l’annuncio della sottoscrizione del contratto da parte della società, l’arrivo adel dirigente di Colle Val d’Elsa segna lo spartiacque tra la stagione della retrocessione e quella della ripartenza. Messa da parte in fretta e furia l’amarezza per aver salutato la B, il presidente Oreste Vigorito non ha perso tempo affidando la ricostruzione della Strega all’ex dirigente di Empoli, Cagliari e Parma. Il primo passo da muovere riguarderà l’individuazione del successore di Andrea Agostinelli, destinato a lasciare nonostante i tanti attestati di stima ricevuti, soprattutto per “averci messo la faccia” in un momento delicato, facendosi carico di decisioni forti. Il tecnico di Ancona saluterà in concomitanza con il rompete le righe, presumibilmente a fine settimana, ...