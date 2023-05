Ucraino e putiniano, come se il Cremlino stesse facendo gli interessi ucraini: i lSergeiha ricevuto il premio di Stato russo dalle mani del presidente Vladimir Putin. L'artista ha ricevuto il premio nella sala Caterina del Cremlino per il suo contributo allo ......primonel 2016. Viaggia in tutto il mondo danzando nei più prestigiosi teatri e gala internazionali con stelle del calibro di Plisétskaya, Rojo, Somova, Obraztsova, Nuñez e. ...Quali sono i motivi di tale "mobilitazione"ucraino nato a Kherson nel 1989 (ha anche cittadinanza serba e russa), è un artista che che non ha mai celato la sua ammirazione per ...

Il ballerino Polunin: “Sono ucraino ma amo e sostengo Putin” Globalist.it

Middle placement Mobile «Sono nato a Kherson, ho uno stemma ucraino sulla mano», ha detto Polunin ai media russi ... E in un certo senso lo amo e lo sostengo». Il ballerino ha anche tre tatuaggi che ...