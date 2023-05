I rovere tornano con il singolo glitch | ecco le prime date del tour estivo

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) Icon ilin cui continuano a farsi portavoce di una generazione e annunciano ledelDopo l’ultimo album, dalla terra a marte, e unche li ha visti tra i protagonisti dell’estate 2022, iaprono un nuovo capitolo musicale con, il loro nuovoin radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 26 maggio per Epic/Sony Music Italy. Sonorità pop, riferimenti culturali, analisi della società e ritornelli che rimangono in mente al primo ascolto: con oltre 40 milioni di stream isi fanno portavoce di una generazione e sanno raccontare com’è avere vent’anni oggi come nessun ...