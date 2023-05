I nuovi aggiornamenti per PDFelement 4 0 rivoluzioneranno la gestione in PDF e miglioreranno le esperienze degli utenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) - VANCOUVER, BC, 22 maggio 2023 /PRNewswire/, premiato software PDF Wondershare utilizzato principalmente da professionisti aziendali, è entusiasta di annunciare il lancio della sua molto attesa versione 4.0.offresimultanei per le piattaforme iOS e Android, offrendo un'esperienza utente migliorata e una migliore funzionalità. Di seguito sono riportati alcunichiave per le piattaforme iOS e Android.per la piattaforma iOS:per la piattaforma Android:consente alle aziende di gestire in modo efficiente i propri documenti PDF ed è stato ampiamente riconosciuto e premiato per le sue eccezionali capacità software. Che si tratti di creare, modificare, annotare o convertire file ...