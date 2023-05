I Negramaro festeggiano 20 anni di carriera in tour | “Il momento più brutto l’ictus di Lele | quello più bello la ricerca dei nostri video su Mtv nel 2003”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) I– ossia Giuliano, Andro,, Ermanno, Danilo e Pupillo – sono pronti a festeggiare in grande il loro 20esimoversario con 10 tappe del N20dal 9 giugno e un evento live unico all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), in Puglia, il 12 agosto. Ad alternarsi sul palco ci saranno colleghi e amici: Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiov, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. Tanti altri ospiti saranno annunciati nelle prossime settimane. Nel corso della giornata del 12 agosto avrà spazio il programma globale di Spotify Radar, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale. Gli artisti selezionati sono: Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna. Abbiamo incontrato Giuliano Sangiorgi e ...