I Lakers vengono umiliati da Denver e Lebron James minaccia il ritiro

(Di martedì 23 maggio 2023) INuggets sono la prima squadra qualificata per le Finali Nba del 2023. La franchigia del Colorado ha battuto i Los Angelesanche in gara 4 per 113-111 chiudendo così la serie sul 4-0.approda per la prima volta nella sua storia alle Finali per il titolo a coronamento di una cavalcata che l'ha vista perdere appena tre partite in tutta la postseason: una con Minnesota e due con Phoenix. Nikola Jokic è stato ancora una volta il grande protagonista: ha messo a referto 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, chiudendo la serie con l'ottava tripla doppia dei suoi playoff e battendo il record di Wilt Chamberlain. Al serbo è andato anche il premio di MVP della finale ad Ovest (premio intitolato a Magic Johnson). In casa Nuggets da segnalare anche i 25 punti di Jamal Murray e i 22 di Aaron Gordon decisivo anche con una stoppata ...

al programma Rich Eisen Show all'indomani di gara - 1 tra Denver Nuggets e Los Angeles

I Nuggets sono la prima finalista della stagione 2022/23, trascinati ancora dal serbo: tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. A Los Angeles ...I Lakers non avranno molto tempo per rimuginare sul possibile fallimento nella finale di Conference perché dovranno velocemente sviluppare le mosse giuste per la loro offseason, per evitare di perdere ...